Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Неравнодушные граждане в социальной сети "Фейсбук" сообщили полицейским о том, что в Василькове повторно возобновило работу игорное заведение, которое на днях было ликвидировано.
Вчера вечером сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и полка особого назначения полиции Киевщины прибыли по указанному адресу и провели неотложный обыск.
В подпольном игорном заведении было изъято 11 компьютеров в полной сборке.
Вся компьютерная техника будет направлена на экспертизу.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к незаконному возобновлению игорного бизнеса.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.
В общем полиция Васильковщины в сутки прекратила работу двух подпольных игорных заведений.
"Уважаемые граждане! Призываем Вас сообщать о работе игорных заведений правоохранителям по номеру "102". Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении ведомства.