Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук

Об этом Укринформу сообщил главный санитарный государственный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ.
"Эти медсестры работают в областной инфекционной больнице. Они осматривали и оказывали медпомощь там женщине, которая умерла от Covid-19. Мы не можем утверждать, что они инфицированы именно от умершей женщины. Сейчас мы изучаем этот вопрос, потому что врачи и медицинские сестры работали в средствах защиты. То есть в костюмах, масках... все меры безопасности были соблюдены", - утверждает Савчук.
Он отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, не были за границей. Только за неделю у них поднялась высокая температура и появились симптомы болезни.
"По состоянию на вчера их состояние оценивали как легкое", - отметил Савчук.
В данный момент результаты исследования на коронавирус ожидает также сотрудница полиции, которая опрашивала мужа умершей от Covid-19.
Как сообщалось, накануне на Прикарпатье подтвердили три случая заболевания коронавирусом. Инфекцию, в частности, обнаружили и у мужа 56-летней женщины, которая умерла 17 марта от коронавируса. Ранее он вернулся из Чехии.
Всего в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 5 случаев коронавируса, 1 - летальный исход.
По состоянию на 24 марта в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 42 пациента. Состояние 4-х из них оценивают как тяжелое.