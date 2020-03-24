Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук

Об этом Укринформу сообщил главный санитарный государственный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ.

"Эти медсестры работают в областной инфекционной больнице. Они осматривали и оказывали медпомощь там женщине, которая умерла от Covid-19. Мы не можем утверждать, что они инфицированы именно от умершей женщины. Сейчас мы изучаем этот вопрос, потому что врачи и медицинские сестры работали в средствах защиты. То есть в костюмах, масках... все меры безопасности были соблюдены", - утверждает Савчук.

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Он отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, не были за границей. Только за неделю у них поднялась высокая температура и появились симптомы болезни.

"По состоянию на вчера их состояние оценивали как легкое", - отметил Савчук.

В данный момент результаты исследования на коронавирус ожидает также сотрудница полиции, которая опрашивала мужа умершей от Covid-19.

Как сообщалось, накануне на Прикарпатье подтвердили три случая заболевания коронавирусом. Инфекцию, в частности, обнаружили и у мужа 56-летней женщины, которая умерла 17 марта от коронавируса. Ранее он вернулся из Чехии.

Всего в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 5 случаев коронавируса, 1 - летальный исход.

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По состоянию на 24 марта в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 42 пациента. Состояние 4-х из них оценивают как тяжелое.