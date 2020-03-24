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24.03.20 11:36

Двум депутатам сельсовета Донетчины сообщено о подозрении в организации "референдума ДНР", - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области депутатам Мироновской поселкового совета Бахмутского района Донецкой области сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

референдум,террористы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 два депутата рассмотрели внесеный в повестку дня сессии вопрос проведения на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости "ДНР" и в дальнейшем лично положительно проголосовали за данное решение.

В настоящее время в Краматорский городской суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

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