Инкассаторский автомобиль и легковушка столкнулись лоб в лоб в Киеве: двое погибших, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"23 марта в 3:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги в результате дорожно-транспортного происшествия, возникшего на ул. Заречной, 41, что в Дарницком районе столицы, в одном из авто возник пожар.

По прибытию, спасатели установили, что столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo возник пожар. Водитель и пассажирка горящего авто погибли на месте", - сказано в сообщении.



Фото: сайт ГСЧС

Бойцы деблокировали тела с помощью гидравлического инструмента. Также спасатели деблокировали пострадавшего из инкассаторского автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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В 3:40 возгорание было ликвидировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.