"Укрпочта" запускает бесплатную доставку посылок со средствами индивидуальной защиты в больницы

Об этом сообщате на странице в сети Facebook пресс-служба "Укрпочты", передает Цензор.НЕТ.

"Медики, спасающие жизнь больным коронавирус, нуждаются в нашей поддержке. В этой чрезвычайной ситуации они ежедневно подвергают себя опасности. Каждый из вас защищает их, оставаясь дома, и вы можете сделать больше", - говорится в сообщении.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать это было проще. С сегодняшнего дня Укрпочта бесплатно доставляет посылки со средствами индивидуальной защиты в больницы", - добавили в компании.

Отмечается, что врачам и их пациентам необходимы марлевые повязки, маски, респираторы, одноразовые медицинские халаты, одноразовые бахилы, защитные очки, защитные перчатки и бинты.

"На вашей посылке, которая будет содержать эти средства, будет отметка "в больницу", и мы доставим ее к двери избранное медицинского учреждения", - потдытожили в "Укрпочте".

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