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24.03.20 12:05

Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса и прошли соответствующую сертификацию на уровне государства.

цоз,кузин

Об этом на брифинге сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы поддерживаем отечественного производителя и безусловно мы поддерживаем научно-исследовательские институты, которые предлагают свои разработки для повышения способности государства, в том числе по вопросам разработки диагностических тест-систем. Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства", - сказал Кузин.

По его словам, пока неизвестно, какой будет процент использования отечественного продукта по сравнению с теми тест-системами, которые передаются в страну из-за рубежа.

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Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.

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