Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.

"Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами", - заявил он.

По словам Дегтяренко сейчас врачи находятся в эпицентре болезни, ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье украинцев. Он также отметил, что зарплата отдельных медиков увеличится втрое.

Напомним, вчера глава Минздрава Илья Емец педложил ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав призывает доверять только его информации о заразившихся COVID-19