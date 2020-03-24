Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Событие станет первым в Европе виртуальным визитом главы МИД для переговоров с иностранными коллегами.

Для переговоров Дмитрий Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции станут углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19.

По итогам переговоров, главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы говорили о поставках тестов в Украину, - глава МИД Кулеба рассказал о разговоре с немецким коллегой Маасом

Трансляция будет доступна в 12:50 на странице МИД Украины в Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA/.

Трансляция заявлений для прессы Главы МИД Германии с переводом на украинский язык по ссылке: https://youtu.be/5DPNkK1WVFc

Видеозапись заявлений с текстовым переводом заявления Г.Мааса будет также доступен на официальном FTP-сервере Кабинета Министров Украины.