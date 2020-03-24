Остановка экономики опаснее коронавируса, – Зубик

Об этом рассказал в интервью изданию "КиевВласть" Владимир Зубик, президент некоммерческой организации Ассоциация предприятий строителей "Интергал-Буд".

"Правительство своими недальновидными действиями приведет страну к полному экономическому и социальному коллапсу. Убивая экономику, они убивают людей. Внутренний рынок остановлен, сфера услуг остановлена, экспорт пока идет, но скоро тоже ляжет, потому что рухнут логистические цепочки. Все это приведет к эффекту домино, банкротству компаний, падению банков и в итоге - к мощнейшему социальному взрыву, гораздо большому количеству смертей, чем от коронавируса, и дестабилизации ситуации в Украине по всем направлениям. Еще неделя карантина приведет к необратимым последствиям для нашей экономики. Люди не смогут долго прожить без зарплаты и накоплений, поэтому необходимо запустить транспортную инфраструктуру и обеспечить гражданам и бизнесу возможность работать хотя бы в ограниченном режиме", - заявил Владимир Зубик.

Он отметил, что крупные компании сохраняют выплату сотрудникам зарплаты, но в условиях тотального карантина весь бизнес просто остановится.

"Никто не понимает, что будет дальше, сколько продлится карантин, насколько глубоким будет кризис. Многие строительные проекты в Киеве просто остановились. "Интергал-Буд" продолжает строить, как и во время кризисов 2008-2009 годов, когда у компании вообще не было покупателей. Тем не менее, тогда все проекты довели до конца, есть ресурсы все достроить и сегодня. Компания предлагала взять на себя достройку объектов "УкрБуда". Власть приняла решение поручить это "Киевгорстрою". Поэтому у компании сегодня накоплен большой неизрасходованный финансовый ресурс. Все рабочие места сохранены. Мы платим даже тем, кто не может добраться на работу, потому что общественный транспорт перевозит по спецпропускам только медработников и правоохранителей. "Интергал-Буд" достаточно мощная компания, мы можем позволить себе быть социально ответственными. Но возникает вопрос – может ведь наступить момент, когда нам просто не дадут строить. Введут комендантский час, заставят всех сидеть дома. Пусть наши власти не просто слепо копируют опыт европейских стран, а трезво подумают - как люди будут жить без зарплаты? Сколько они смогут так прожить? Ведь большинство живет от зарплаты до зарплаты, берет кредиты, которые не сможет в итоге оплатить. Сейчас они экономят на лекарствах. Когда закончатся деньги на еду, они выйдут на улицы, и никакой карантин их не остановит. Надо спасать тех, кому вирус действительно угрожает – пенсионеров и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Их нужно посадить на карантин, организовать им помощь, например, доставку продуктов под дверь квартиры. Для большинства здоровых людей молодого и среднего возраста вирус не несет серьезной опасности", - рассказал Владимир Зубик.

Он призвал правительство, киевскую мэрию и президента запустить транспорт, бизнес и производство, а также обсудить экономические последствия карантина для людей и государства с представителями ТОП-100 компаний Украины.