Больницы должны приостановить плановые операции в связи с COVID-19, - приказ Минздрава

Об этом говорится в приказе Минздрава №698, передает Цензор.НЕТ.

"Учреждениям здравоохранения:

- обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций

пациентов;

- принять меры по увеличению доли медицинской помощи, которая предоставляется с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционного связи для обмена информацией в электронной форме (предоставление медицинской помощи с применением телемедицины);

- обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;

- обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме", - говорится в приказе.

При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.

В этот список входят:



- оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;

- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;

- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

- другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.

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