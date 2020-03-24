Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу, - Кличко о возвращающихся из-за границы украинцах

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущественное количество киевлян, которые заболели на эту болезнь (коронавирус. – Ред.) привезли эту болезнь из-за границы. В последние дни в столицу спецрейсами прибывают из-за границы десятки тысяч украинцев. С проблемой потенциально инфицированных людей на улице и с угрозой быстрого распространения инфекции столица остается сам на сам. Все профильные государственные органы должны подключиться к контролю за состоянием людей, которые прибывают, к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту, там уже толпы и очереди", - заявил Кличко.

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"Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу", - заявил мэр Киева, акцентировав внимание на необходимости двухнедельной самоизоляции всех прибывающих из-за границы.