Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
24.03.20 12:32

Кернес показал в декларации 20 млн грн доходов, 11 часов и кресло-коляску

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заработал свыше 20 млн гривен за 2019 год.

кернес

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на опубликованную декларацию.

Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривен на должности мэра, еще 18,9 млн гривен - дивиденды от компании "Финекс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тыс. гривен процентов от депозитов.

Наличными Кернес хранит 64 млн гривен, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривен и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривен.

Также Кернес указал, что арендует 7 кв. метров в жилом доме в Харькове и комнату площадью 57,3 кв. м в отеле "Националь". За минувший год потратил 1,8 млн гривен на медицинские услуги в Германии.

В декларации указаны и другие активы, такие как акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривен.

Читайте также: Министр экономики Петрашко показал в уточненной декларации 13,7 млн доходов, дом под Киевом и квартиру в Москве

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100