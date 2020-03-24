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24.03.20 13:07

С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

С начала суток наемники РФ трижды открывали огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На донецком направлении, сразу после полуночи противник совершил 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных вблизи Красногоровки. Также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов российские оккупационные войска вели обстрел позиций Объединенных сил в районе Березового", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, на луганском направлении противник выпустил 4 мины 82-мм калибра по украинским позициям рядом с населенным пунктом Новолександровка.

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"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.

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