Расходы бюджета могут быть сокращены на 50 млрд грн из-за коронавируса, - замглавы ОП Ковалив

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецова в эфире программы "Свобода слова".

"С одной стороны - увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда. Откуда деньги? Во-первых, это сокращение государственных расходов... Такая экономия будет стоить около 50 млрд грн", - заявила Кузнецова.

В частности, в Украине сократят расходы на различные программы, государственные закупки, которые могут отложить на следующий год, а также на большинство министерств и ведомств, зарплаты их сотрудников.

Еще одним источником покрытия дополнительных расходов в Офисе президента называют государственные заимствования, в том числе у Международного валютного фонда. В частности, Кузнецова отметила, что сейчас ведутся переговоры с МВФ о выделении дополнительных 3,5-4 миллиардов долларов.

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