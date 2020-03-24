Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
24.03.20 13:20

Законопроект о запрете возврата банков бывшим владельцам согласован с МВФ и утвержден Кабмином, - СМИ

Представители Международного валютного фонда согласовали итоговый вариант текста законопроекта №2571, который призван не допустить возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

приват,приватбанк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "НВ", ссылаясь на собственные источники и текст согласованного законопроекта.

В окончательном варианте законопроекта накладывается полный запрет на возвращение национализированных банков, в частности "Приватбанка", бывшим владельцам. В то же время, в случае, если суд докажет, что решение Национального банка о национализации было неправомерным, то бывшим владельцам должны выплатить компенсацию.

Читайте также: Есть реальный риск возврата Приватбанка экс-владельцам, - глава правления Крумханзл

Известно, что принятие этого законопроекта Радой, а также принятие закона о рынке сельскохозяйственной земли - это ключевые требования, которые Украине поставил Международный валютный фонд перед тем, как утвердить трехлетнюю кредитную программу на $5,5 млрд.

По данным "НВ", сразу после утверждения окончательного текста законопроекта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Читайте также: Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров, - председатель НБУ Смолий о возможном получении финансирования

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100