Венедиктова отменила приказ Чумака о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

"Я получил приказ и с ним ознакомился, - заявил Сергей Юлдашев в комментарии "Цензор.НЕТ". - Он, как и в первом случае моего увольнения не соответствует нормам закона, нарушает мои трудовые права, соответственно и в этом случае буду его обжаловать в суде и возвращаться в эту прокуратуру. - Символично, что пять лет назад приказ о моем увольнении был также подписан 23 марта. Безусловно, буду обжаловать это решение. Уверен, этот приказ в суде будет отменить намного проще, чем предыдущий. Потому что меня повторно с вопиющим нарушением закона уволили на том же основании, которое окружным судом Днепропетровской области уже признано незаконным".

Когда и в какой суд обратиться Юлдашев еще определяется.

Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.

Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.

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