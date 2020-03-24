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24.03.20 13:40

Венедиктова отменила приказ Рябошапки о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева, - источник

Генпрокурор Ирина Венедиктова вчера отменила приказ о восстановлении в должности прокурора города Киева Сергея Юлдашева.

Венедиктова отменила приказ Рябошапки о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева, - источник

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Напомним, 4 марта 2020 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен согласно закону "Об очищении власти" в марте 2015 года. В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.

Виктор Чумак 6 марта, уже после увольнения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснование назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязана выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором Киева.

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