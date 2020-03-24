Нацполиция увеличила количество патрулей для контроля изоляции украинцев, приехавших из-за границы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

Приехав из-за границы, украинцы подписывают обязательное соглашение на самоизоляцию.

"Соблюдение этих условий контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией. Сегодня полиция увеличила количество патрулей, которые будут делать выборочные проверки соблюдения условий самоизоляции. Без этого мы никак не сможем преодолеть вспышки короновирусной болезни. Если кто-то думает, что, не придерживаясь карантина, он получит какую-то выгоду или пользу - это не так", - объяснил Ляшко.

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