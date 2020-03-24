Карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса дают позитивный эффект, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы движемся. Мы уверены, что все, что мы делаем, является правильным. Мы уверены, что наши советы, которые мы даем населению, приведут к эффективным мерам профилактики. Мы недавно провели исследование, как влияют наши превентивные меры. Мы не можем говорить пока о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные болезни. Мы отмечаем позитивную динамику. Мы отмечаем уменьшение случаев гриппа и гриппоподобных болезней среди населения Украины. Поэтому это может опосредованно свидетельствовать, что превентивные меры будут давать позитивный эффект. Отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины – это один из моментов превентивных мер, которые приняли руководство нашего государства", - заявил Ляшко.

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"В Китайской народной республике прогнозировали несколько десятков миллионов случаев (заболевания коронавирусом. – Ред.). но введение жестких карантинных мер позволило остановиться на цифре в 80 тысяч. Это и есть позитивным моментом, который показывает, что введение превентивных мер дает свой результат", - добавил замминистра.