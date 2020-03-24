Сотрудники ФСБ РФ угрожают незаконно осужденному украинцу Шумкову убийством, - Денисова

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В течение длительно времени к Александру Шумкову применяется физическое и моральное давление со стороны работников Федеральной службы безопасности РФ. Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым", - написала она.

Кроме того, по словам Денисовой, администрация исправительной колонии не позволяет нашему гражданину отправлять и получать письма от родных, чем грубо нарушает его право на связь с внешним миром, гарантированное пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными".

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"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ срочно обеспечить соблюдение прав Александра Шумкова - прекратить физическое и психологическое давление на гражданина Украины и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, в том числе осуществлять переписку и телефонные звонки.

Также в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, прошу принять необходимые меры, чтобы не допустить заболевания нашего соотечественника.

Призываю представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус немедленно отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу и неприкосновенность, а также общения, гарантированные международными конвенциями обязательство выполнения которых взяла на себя страна агрессор РФ", - написала омбудсмен.

Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

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Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.