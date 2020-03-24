Все зависит от соблюдения карантина: речь может идти о 200 тыс. и о миллионах, - Ляшко рассказал, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть разные расчеты (сколько украинцев переболеют коронавирусом. - Ред.): математическое модулирование, эпидемиологические прогнозы, есть оптимистические расчеты. Есть пессимистические расчеты, поэтому Украина, учитывая все расчеты разных институтов, готовится к встрече (с инфекцией. - Ред.) и вводит определенные превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве, и о 200 тысячах и о миллионах людей, которые могут заболеть. Это будет зависеть от того, как мы будем выполнять профилактические меры", - заявил Ляшко.

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В качестве примера Ляшко привел Китай. Которому прогнозировали "десятки миллионов" случаев заболевания коронавирусом, но введение жестких карантинных мер позволило остановиться на цифре в 80 тысяч.