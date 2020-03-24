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24.03.20 14:22

Количество жертв коронавируса в Испании стремительно растет: только за сутки в стране умерли 514 человек, с начала эпидемии - 2,7 тыс.

Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании за минувшие сутки значительно выросло.

анализ,коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, уже больше 39 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 6584 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 2696 человека (в том числе за сутки - 514), а 3794 полностью выздоровели (за сутки - 439 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 2636 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (12,4 тыс. человек) и Каталония (почти 7,9 тыс.). Много заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута и Мелилья.

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Количество жертв коронавируса в Испании стремительно растет: только за сутки в стране умерли 514 человек, с начала эпидемии - 2,7 тыс. 01

Напомним, что правительство Испании решило продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.

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