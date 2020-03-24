Египет с 25 марта введет комендантский час из-за коронавируса

Как сообщает Associated Press, об этом во вторник, 24 марта, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с 7 вечера до 6 утра будет запрещено выходить из дома даже для покупки товаров первой необходимости.

Кроме того, по его словам, на срок до 12 апреля в Египте закроются все учебные заведения, а магазины и торговые центры (за исключением продуктовых, пекарен и аптек) должны работать только в будни (то есть за исключением пятницы и субботы) и только с 7 утра до 5 вечера.

"Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. В соответствии с развитием ситуации будем принимать и более жесткие ограничения", - сказал Мадбули, не объяснив, о каких именно ограничениях может идти речь.

Читайте также: Более 25 тыс. украинцев вернулись в Украину из Египта, - МИД