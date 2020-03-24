Столичный крематорий хотят отремонтировать за 62,2 млн: работы могут занять 1,5 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, согласно тендерной документации на сайте "Prozorro", планируется провести капитальный ремонт ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория на ул. Байковой, 16 в Голосеевском районе Киева.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 17:00 3 апреля, начало аукциона: 13:19 6 апреля, а ожидаемая стоимость работ составляет 62 231 188 грн.

Предполагаемый срок выполнения работ с момента заключения договора составляет 18 месяцев.

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РС СКП "Киевский крематорий" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) проводит организацию похорон умерших и предоставление ритуальных услуг на организацию и проведение захоронения. Основан в 1974 году.