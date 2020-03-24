Шмыгаль и посол КНР Сяньжун открыли первый телемост между украинскими и китайскими врачами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в своем Телеграм-канале.

"Только что в посольстве Китая вместе с послом Китайской Народной республики Фан Сяньжуном открыли телемост с ведущими китайскими врачами. В городах Китая уровень заболеваемости идет на спад, поэтому их опыт неоценим", - написал он.

По словам премьера, коронавирус стал вызовом номер один для всего мира.

"Объединение усилий - самое важное для победы. Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуна за быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие 2 недели", - сообщил Шмыгаль.

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Также премьер сообщил о договоренности, что телемосты между врачами будут проходить на более регулярной основе в рабочем порядке.