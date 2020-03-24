Подход к лечению туберкулеза в Украине будет изменен с 1 апреля, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом во время онлайн-пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом сказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

Он отметил, что большинство украинцев считают, что туберкулезом болеют бездомные или лица с нарко- или алкозависимостью.

"Однако ежегодно в Украине регистрируют десятки тысяч новых случаев заболевания, и лишь 8 или 10% из них - у социально незащищенных граждан", - отметил он.

По словам Кузина, за последний год уменьшилось не только число больных туберкулезом в Украине, но и число пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза на 3,5%.

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"В 2019 году было зарегистрировано около 6 тысяч случаев, в 2018 году - 6 336", - сказал он.

Так, отметил Кузин, статистика показывает положительную динамику с 2014 года, но тем не менее Украина до сих пор входит в топ-20 стран с самым высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

"Больные имеют больший риск получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционными схемами", - пояснил Кузин. Да, добавил он, Украина стремится изменить это с 1 апреля: в рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза - со стационарного на амбулаторный.

По его словам, нет фактических данных, которые бы доказывали эффективность длительной госпитализации. В то же время, есть исследования, которые указывают, что госпитализация может быть фактором риска для развития мультирезистентного туберкулеза.

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