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24.03.20 14:48

Международный банк реконструкции и развития планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период карантина

Международный банк реконструкции и развития, который входит в структуру Всемирного банка, проводит переговоры с правительством Украины о выделении кредита на $500 млн, который направят на поддержку экономики страны во время карантина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила глава украинского представительства еще одной структуры Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Елена Волошина во время интернет-встречи "Европейской бизнес-ассоциации".

"Наши коллеги из МБРР сейчас находятся в переговорах по поводу выделения 500 миллионов кредита для поддержания бюджета Украины, и в дополнение к этому ведутся переговоры о несколькомиллионном специальном финансировании, которое пойдет на борьбу с коронавирусом", - сказала Волошина.

По ее словам, из-за коронавируса и введения ограничительных мер больше всего пострадает малый бизнес, особенно из сферы услуг.

"Потому что никто не понимает, как надолго затянется приостановка деятельности этого бизнеса", - подытожила Волошина.

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