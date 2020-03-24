Международный банк реконструкции и развития планирует выделить $500 млн на поддержку Украины в период карантина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила глава украинского представительства еще одной структуры Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Елена Волошина во время интернет-встречи "Европейской бизнес-ассоциации".

"Наши коллеги из МБРР сейчас находятся в переговорах по поводу выделения 500 миллионов кредита для поддержания бюджета Украины, и в дополнение к этому ведутся переговоры о несколькомиллионном специальном финансировании, которое пойдет на борьбу с коронавирусом", - сказала Волошина.

По ее словам, из-за коронавируса и введения ограничительных мер больше всего пострадает малый бизнес, особенно из сферы услуг.

"Потому что никто не понимает, как надолго затянется приостановка деятельности этого бизнеса", - подытожила Волошина.

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