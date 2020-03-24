Более силовые методы для соблюдения карантина тоже нужно применять: люди думают, что коронавирус пройдет мимо, - главный санврач Ляшко

Об этом заявил во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда человек пересекает границу Украины, он подписывает добровольное согласие на самоизоляцию в домашних условиях. Соблюдение условий, прописанных в этом согласии, контролируется как эпидемиологами, так и Национальной полицией. Только если конкретно мы все будет придерживаться того, что написано, независимо от того приехали или находимся на территории Украины, только так мы можем справиться. В противоположном случае не нужно надеяться, что полиция палками будет разгонять нас по комнатах, по домам. Этого не должно быть, мы должны сознательно относиться к этому вопросу. Хотя жесткие меры, когда нужно будет более силовыми методами влиять на людей, возможно, тоже нужно применять. Как показывает практика США, Испании и Италии люди почему-то думают, что коронавирусная болезнь - это такая банальная инфекция, которая пройдет мимо и никто ее не заметит. К сожалению, люди не видят статистику летальных случаев, которая есть в других странах. Может это и приводит к тому, что можно легкомысленно относиться к коронавирусной болезни. Легкомысленно относиться нельзя, весь мир сегодня в критическом положении. Украина не является исключением, но Украина делает немного на шаг вперед для предотвращения распространения болезни на территории страны. Возможно, даст Бог, эти меры, которые мы вводим, противоэпидемические, карантинные, позволят нам более спокойно и уравновешенно пройти вспышку этой опасной болезни", - заявил Ляшко.

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