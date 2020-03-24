Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает агентство "Киодо".

"Абэ (сказал. - Ред.), что Япония и МОК согласны отложить Олимпиаду этого лета в Токио", - отмечает агентство.

"Абэ сказал, что он планирует провести Олимпийские игры в Токио до лета 2021 года", - сообщило "Киодо".

Вскоре, с официальным заявлением выступил Международный олимпийский комитет.

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года" - говорится в заявлении. Здесь также подчеркивается необходимость "защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества".

"Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020", - отмечается там же.

Ранее японский премьер-министр признал, что Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио, вероятнее всего, придется перенести на следующий год.

Изначально летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа нынешнего года.

Вспышка коронавируса парализовала весь спортивный мир. Из-за угрозы его распространения были отменены или перенесены крупнейшие международные соревнования, включая чемпионат Европы по футболу-2020.

Ранее в марте в МОК заявляли, что пока не планируют принимать по Олимпиаде в Токио радикальных решений. Однако вскоре ряд национальных олимпийских комитетов - в Австралии, Норвегии - объявляли об отказе делегировать своих спортсменов в японскую столицу. В свою очередь, американская и немецкие стороны выступали за перенос Игр на следующий год - как, например, это было сделано с футбольным Евро-2020.

Кроме того, предлагалась идея проведения соревнований в Токио без зрителей, однако в МОК отвергли этот вариант, ссылаясь на его несоответствие с олимпийской хартией.