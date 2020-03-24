Дополнительные 7 тыс. коек подготовили для больных коронавирусом в Киеве, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В случае осложнения эпидемиологической ситуации столичная власть еще дополнительно определила учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса, и мы готовы дополнительно развернуть 7000 коек, но надеемся, и мы все сделаем для того, чтобы это количество коек не нужно было использовать", - сказал он.

Кличко отметил, что сегодня всех тех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на коронавирус, принимает Александровская больница. По его словам, там есть все необходимое, чтобы оказать своевременную и квалифицированную помощь тому, кто в этом нуждается.

Также он добавил, что во всех больницах есть запас индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств для оказания медицинской помощи.

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