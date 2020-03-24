Киевская больница №8 отказалась принимать пациентов с коронавирусом: медиков не обеспечили средствами защиты, - журналистка Даниленко

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Татьяна Даниленко, передает Цензор.НЕТ.

"Пока страна готовит полицейских, военных и Нацгвардию к обеспечению порядка в режиме чрезвычайного положения, медиков бросают на передовую безоружными. Киевскую городскую больницу N8 перепрофилировали на прием COVID 19. Ночью к ним должны были привезти пассажиров поезда Рига - Киев, в частности с характерными симптомами. Больница отказалась забирать людей. Причина - у медперсонала нет средств защиты. От слова "вообще", - рассказала она.

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"На этой неделе появились маски и респираторы, которые просят носить не менее суток, иначе надолго не хватит. Ветхих защитных костюмов выделено 3 (!) на смену. И они совсем не похожи на то, в чем на вызовы выезжают врачи частных скорых. Медики на зарплате 5 тыс. гривен, которые добираются из пригородной зоны на попутках, покупают в качестве защиты хирургические костюмы за собственные деньги. Очки - одни. На всех", - добавила журналистка.

"При этом наплыв пациентов с тяжелыми пневмониями. Экспресс-тесты коронавирус не подтверждают. А ПЦР-тесты не делают. За все время было разрешено только для одного пациента - первого и единственного, у кого был положительный экспресс-тест. Коллектив больницы возмущен, что их, живых людей, превращают в расходный материал. Руководство советует каждому работнику принимать решения самостоятельно - работать дальше, идти на изоляцию, или же ложиться в больницу. Атмосфера - страх и растерянность. Врачи боятся, что станут источником распространения коронавируса. И это столица. Одна из крупнейших и лучше оснащенных больниц. А что в регионах? Кто знает? Давайте думать, что с этим делать! Если врачи массово перестанут выходить на работу, мы получим не Италию, а миллионы зараженных и массовые смерти от пневмонии дома". - резюмировала Даниленко.

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"Столичная больница №8, которую Минздрав обязал принимать подозреваемых и инфицированных коронавирусом... отказалась принимать пациентов по объективной причине - медиков не обеспечили средствами защиты. Дико такое слышать. Это сюда должен приехать президент Зеленский, который так сильно переживал в Санжарах и звонил девушке с собачкой в Ухань, вот сюда должен приехать экс-премьер Гончарук со всей своей командой, и объяснять свои безответственные решения разрешить продажу масок на экспорт, и не закупить вообще ничего для пополнения Госрезерва во время эпидемии, вот сюда должен приехать действующий премьер Шмыгаль, и объяснять, почему он до сих пор не способен обеспечить установленный им карантин элементарными средствами! Вот сюда приезжайте и тут поясняйте, не в Фейсбуке, не ролики записывайте ради пиара, а делайте дело. Вы власть и обязаны решать проблемы, потому что гибель любого гражданина, кто не может получить лечение, и заражение любого врача, который не обеспечен масками, халатами и перчатками, на вашей совести. Но надежды, конечно, мало. Надо самоорганизовываться и решать проблему силами гражданского общества", - прокомментировал данную ситуацию главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.







