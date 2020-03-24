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24.03.20 15:21

Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу

Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу будут охранять военнослужащие Национальной гвардии.

Нацгвардия взяла под охрану Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие 3 батальона 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба Закарпатской ОГА, сейчас в областной инфекционной больнице находится один человек с положительным результатом теста ПЦР (полимеразная цепная реакция). Указанное лицо контактировало с человеком, вернувшимся из стран, где были подтверждены случаи COVID-19. Врачи сделали дополнительные тесты и ожидают результатов из Киева для подтверждения диагноза коронавируса. Состояние больной стабильное.

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