Институт молекулярной биологии только вчера получил незначительное финансирование для создания и производства тест-систем для диагностики коронавируса

Об этом говорится в заявлении директора Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) академика Тукало, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с поручением Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилова от 21.01.2020 года № 173 / 14-04 / 2-20, Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ НАНУ) привлечен к участию в работе по созданию лабораторного варианта украинской тест-системы для диагностики китайского коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-2019. На сегодня сотрудниками Института разработана, произведена и полностью готова для использования высокоточная "Тест-система для диагностики коронавируса COVID-19". Данная тест-система прошла регистрацию в Украине и представляет собой готовый к использованию набор для количественной полимеразной реакции (ПЦР)". - говорится в сообщении.

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"Набор для выявления нового коронавируса SARS-CoV-2 разработан на основе амплификации кДНК вируса в пробе. Детекция реакции ПЦР в реальном времени происходит с использованием интеркалюючего флуоресцентного красителя SYBR Green (EvaGreen) и 4-х высокоспецифичных праймеров к N-белку коронавируса SARS-CoV-2 (также вариант набора с дополнительными праймерами на участок РНК, кодирующий вирусный S белок). В наборе есть реагенты для положительного, отрицательного и внутреннего контроля". - добавили в Институте молекулярной биологии.

"Академия НАН Украины получила с большой задержкой (только вчера, 24.03.2020 г..) незначительное финансирование для работы по созданию и производству тест-систем, и ИМБГ НАНУ первые изготовленные партии "Тест системы для диагностики коронавируса COVID-19" (на 600 анализов) передал для использования в Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины и в центр общественного здоровья МЗ Украины в г. Киев. Президиум Академии ведет интенсивные переговоры с Кабинетом министров Украины относительно финансирования для производства следующих партий тест-систем", - акцентировал директор Института молекулярной биологии Тукало.