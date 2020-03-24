"Без лишних рисков для здоровья и очередей", - "АТБ" вводит "час для пожилых людей" ежедневно с 9:00

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу корпорации "АТБ".

"Учитывая то, что магазины сети "АТБ" посещает большое количество людей пожилого возраста, а как известно именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусной инфекцией, компания вводит для них дополнительное регламентное время. Ежедневно, на период карантина, с 9:00 до 10:00 утра, магазины сети "АТБ" ждут пенсионеров и пожилых людей для осуществления безопасных покупок. Руководство сети призывает всех своих покупателей отнестись с пониманием к таким нововведениям, и выбрать для себя другое время для посещения магазинов "АТБ", чтобы предоставить пенсионерам без лишних рисков для здоровья и очередей совершить необходимые покупки", - говорится в сообщении.

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Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства раз в два дня опрашивает ритейлеров о наличии продуктов и товаров первой необходимости, чтобы "обеспечить комфортное прохождение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность".

Принятый Верховной Радой закон о противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19 обязывает Кабинет Министров контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Минэкономразвития отслеживает стоимость муки, хлеба, макарон, гречки, риса, говядины, свинины, сала, мяса птицы, вареной колбасы, молока, сметаны, сыра, масла, яиц, сахара, подсолнечного масла, картофеля и соли.

Однако цены уже выроли. Операторы украинского рынка ритейла объясняют рост цен на продукты питания и товары первой необходимости подорожанием у поставщиков.