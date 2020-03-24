Румыния с завтрашнего дня вводит режим тотального карантина, - президент Йоханнис

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hot News.

С 25 марта выходить из дома будет разрешено только для работы или для покупки продуктов питания.

Кроме того, власти решили использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.

Новое ограничение нацелено на людей старше 65 лет, которым придется "практически все время оставаться дома".

"Эти ограничения будут обработаны сегодня в военном постановлении, которое будет завершено к концу этого дня и вступит в силу завтра", - сказал Йоханнис.

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