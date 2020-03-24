Правоохранители проверяют информацию о паломниках из Молдовы в Почаеве с коронавирусом: "Людей с признаками ОРВИ никто не видел"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники полиции после появления в СМИ информации о якобы зараженных в Почаеве молдаванах, встретились с настоятелем святой обители и другими служителями лавры. По их утверждению, в последнее время на территории монастыря не было зафиксировано ни одной автобусной экскурсии. Приезжали только отдельные паломники на легковых автомобилях. И никаких людей с характерными признаками вирусной инфекции никто не видел", - сообщили в отдел коммуникации областной полиции.

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Также, по словам правоохранителей, на территории Почаевской лавры работает медицинский кабинет, ответственные работники постоянно дезинфицируют помещения монастыря и храмов на территории лавры.

По информации настоятеля лавры, на период объявленной на Тернопольщине чрезвычайной ситуации, все экскурсии в лаврских помещений приостановлены.

Правоохранители также отмечают, что по словам опрошенных местных медиков, ни жители города, ни лица, посещавшие Почаевский монастырь, с жалобами на ОРВИ или другие вирусные заболевания к ним не обращались.

Как сообщалось, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что у восьми членов группы молдавских паломников, посетивших Почаевский монастырь в Украине, по возвращении домой обнаружили Covid-19. По его словам, заразиться могли все, кто ехал в одном автобусе с этими паломниками.