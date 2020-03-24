Еще два поезда отправятся из Перемышля в Киев 25 марта, - Мининфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. Он сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Из Киева поезда отправятся без пассажиров.

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Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

"Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции", - отмечается в сообщении.

Напомним, 20 марта из польского Перемышля в Украину прибыло четыре поезда, на которых вернулись более 2 400 украинцев. Семерых пассажиров госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. 23 марта прибыл еще один спецпоезд.