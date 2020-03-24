В связи с карантином жалобы в сфере государственной регистрации рассматриваются единолично в течение 24 часов, - Минюст

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Министерстве юстиции.

С 14 марта 2020 года рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации прав или территориального органа Министерства юстиции Украины происходит единолично, без приглашения тех, кто подал жалобу и заинтересованных лиц, в течение 24 часов.

"У Министерства юстиции Украины есть инструменты для мгновенного реагирования на незаконные действия государственных регистраторов. Рассмотрение соответствующей жалобы осуществляется Минюстом безотлагательно и единолично, в соответствии с положениями пункта 8 Порядка рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 № 1128.

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Офис противодействия рейдерству продолжает стоять на страже прав и интересов законных владельцев. В условиях карантина мы ни на секунду не прекращали своей работы: дела по регистрационным действиям рассматриваются в единоличном порядке ежедневно", - объясняет замминистра Ольга Онищук.

Подать жалобу можно через портал государственных услуг iGov или через почтовые ящики, расположенные в центральном здании Минюста и Офисе противодействия рейдерству.

Также продолжает работать горячая линия "044-237-09-96" для получения консультаций.

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