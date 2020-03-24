Набсовет "Укрзализныци" отложил конкурс на главу компании

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ, информирует Цензор.НЕТ.
"Наблюдательный совет "Укрзализныци" пришел к выводу, что провести отбор председателя правления так, как было изначально запланировано, и в те же сроки, невозможно. Не говоря уже о возможности проведения личных собеседований с потенциальными иностранными кандидатами. Практически невозможно было бы их проводить даже с отечественными заявителями", - сообщили в компании.
В связи с этим набсовет УЗ принял решение "определить новые временные рамки для процесса и замедлить его, реагируя этим на реальность кризиса, с которым столкнулась страна".
В сообщении уточняется, что новый график будет установлен тогда, когда УЗ будет иметь больше ясности и понимания относительно того, когда пандемический кризис может стать контролируемым.
"Мы не будем перезагружать процесс, в котором продвинулись далеко вперед, или отменять то, что уже достигнуто, зато сохраним имеющиеся результаты. Консультант по подбору персонала Бойден продолжит свою работу по новому регламенту", - поясняют в компании.
Установленный временный режим правления "Укрзализныци" с назначенным и. о. главы правления из-за прекращения полномочий предыдущего руководителя пока продолжается.