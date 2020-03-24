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24.03.20 16:38

Перенести ВНО могут только в случае продления карантина, - Центр оценивания качества образования

Сейчас речь о переносе сроков основной сессии внешнего независимого оценивания не идет. Это возможно в том случае, если Минздрав примет решение продлить карантин.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Если правительство страны примет решение, что карантинные мероприятия продолжаются и будут продолжаться до наших сроков (проведения ВНО. - Ред.) И позже, Министерство образования и науки Украины, конечно, будет переносить внешнее независимое оценивание. На сегодня, первая дата тестирования определена - 21 мая, это математика. Если карантинные мероприятия продлят сверх этого срока, то конечно будет перенос", - сказала она.

Вакуленко надеется, что до 3 апреля ситуация будет изучена, Министерство здравоохранения изучит динамику распространения заболеваемости, будет иметь точную информацию, и порекомендует продолжать или останавливать карантинные мероприятия в стране.

"Если карантинные мероприятия будут продлеваться, то мы предложим частично дистанционную модель проведения. Минобразования и учебные заведения предлагают учащимся много вариантов дистанционного обучения, и пробное ВНО мы, возможно, предложим участникам проходить с использованием современных технологий. Опять же при условии, если карантин продолжится. Если нет, то мы готовы 4 апреля провести пробное ВНО по украинскому языку и литературе", - сказала она.

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