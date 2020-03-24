Прокуратура Крыма начала производство по факту нарушения РФ законов и обычаев войны из-за преследований главы Меджлиса Чубарова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

Ведомство начало уголовное производство из-за незаконного преследования главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

"Государство-оккупант через подконтрольные "правоохранительные органы" на полуострове продолжает реализовывать политику преследования проукраинских участников митинга, состоявшегося 26 февраля 2014 года под зданием ВР АР Крым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что РФ пытается "ретроспективно применить свое уголовное законодательство на оккупированной территории Украины" за якобы организацию массовых беспорядков у парламента Крыма 26 февраля 2014 года главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым.

"Таким образом, оккупационные "правоохранители", в нарушение требований статьи 70 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, пытаются преследовать лиц за события, которые происходили до начала оккупации путем возбуждения "уголовных дел" по надуманным фактам", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура АРК начала производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму.

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