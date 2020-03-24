Польша ужесточила карантин: выйти на улицу можно за продуктами, к врачу или для выгула питомца

Об этом сообщает "Радио Польша", передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин", - объявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Запрет не распространяется на индивидуальный выгул собак и занятия спортом. Также запрещены собрания более двух человек, включая на детских площадках. При этом ограничения на собрания не распространяются на семьи. В церквях могут находиться одновременно не более пяти верующих.

В общественном транспорте могут находиться не больше пассажиров, чем половина всех посадочных мест.

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Сегодня в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом, в стране уже 9 погибших. 774 человека инфицированы.