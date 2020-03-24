С начала карантина киберполицией из сети удалено около 80 фейков о коронавирусе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время мониторинга сети Интернет обнаружено около 170 фактов о размещении на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Киберполиции идентифицирует лиц, распространяющих фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений.

В отношении же граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности - в настоящее время таких 24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительницу Никополя привлекли к ответственности за распространение фейковой информации о коронавирусе, - Нацполиция

Кроме этого, в сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщения о мошеннических действий при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков. Соответствующие объявления граждане находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают.