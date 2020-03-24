Первые случаи подозрения на коронавирус зафиксированы в городе Моршин на Львовщине и в Хмельницком

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с объявленными карантинными мероприятиями просим всех без крайней необходимости не выходить из домов и квартир. В случае необходимости выйти на улицу избегайте скопления людей", - отметили власти города.

Учреждения, осуществляющие продажу товаров, средств гигиены, лекарственных средств на территории города Моршина работают в обычном режиме.

Кроме того, в Хмельницком также есть подозрение на Covid-19. К медикам обратилась женщина, которая две недели назад вернулась из Египта. Она находится в состоянии средней тяжести, но при этом наблюдается улучшение здоровья.

В Хмельницком горсовете отметили, что все время после возвращения из-за границы женщина провела в полной самоизоляции и ни с кем не контактировала.

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