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24.03.20 17:48

На Херсонщине СБУ установила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе

В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о COVID-19.

На Херсонщине СБУ установила интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тыс. подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей. Предварительно установлено, что женщина поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп. В сообществах она периодически размещала призывы к свержению конституционного строя, пропагандировала идею создания так называемой Новороссии.

После введения правительством ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации в стране пропагандистка начала распространять в сети фейки о коронавирусе.

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В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители проведи обыски по месту ее жительства. Дома у злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютерную и мобильную технику с материалами, доказывающими противоправную деятельность. 

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