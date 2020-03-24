COVID-19: Индия вводит полный запрет на выход из дома

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economic Times.

"Если мы не справимся с этими 3 неделями, то наша страна, ваша семья будет отброшена на 21 год назад", - заявил премьер-министр Нарендра Моди в телевизионном обращении к нации.

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"Вы должны помнить, что инфицированный коронавирусом изначально кажется нормальным, у него нет симптомов. Так что соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома", - сказал премьер Индии.

Он добавил, что правительство Индии предпримет все меры для обеспечения бесперебойных поставок товаров первой необходимости.

В Индии с населением 1,3 млрд человек зарегистрировано 482 случаев заражения коронавирусом, девять человек умерли.