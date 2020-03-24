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24.03.20 18:04

Ермак обсудил с послами G7 и ЕС переговоры ТКГ в Минске и помощь Украине в борьбе с коронавирусом

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" и ЕС.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ряд вопросов практической помощи Украине странами Группы семи и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств.

Глава Офиса Президента Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Также Ермак рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

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"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержке реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - говорится в сообщении.

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