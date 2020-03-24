Исполнительная власть должна была собрать и прислушаться к аналитикам, а не людям сомнительных лозунгов вроде Сивохо, - Вакарчук о карантине и остановке метро

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал народный депутат от партии "Голос", фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

"Например, прежде всего, самый большой вопрос: какая у нас, в принципе, стратегия борьбы с эпидемией? Потому что их несколько. Например, стратегия жесткого карантина и фактически полного ограничения так или иначе свободы передвижения и других свобод людей, как пошел Китай. Есть мягкая история, основанная на сознании людей. Но там очень четкие ограничения очагов - как это было сделано в Южной Корее или в Японии. А есть третья стратегия - например, та, которой собиралась идти Великобритания. Когда они говорят: все равно все заболевают, давайте мы просто максимально изолируем старших. И все, кому надо, переболеют", - отметил он.

В любом случае, задача исполнительной власти - выбрать наименее тяжелый и наиболее подходящий вариант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из своих возможностей выделил миллион гривен, мы приобретем два аппарата ИВЛ, которые отдадим Львовской и Одесской опорным больницам, - Вакарчук

"Этот вопрос прежде всего к тем людям в исполнительной власти, которые принимают решения. И, имея эту информацию, они должны собрать фундаментальных специалистов, в том числе в СНБО. Не людей, которые произносят абсолютно сомнительные лозунги в "Парковом" (выставочный конференц-центр "Парковый", где находится центральный офис партии и парламентской фракции "Слуга народа". - Ред.), например Сергей Сивохо, а серьезных аналитиков, которые должны дать картинку и сказать: вот план А, план В, план С, здесь плюсы такие, минусы такие. И задача правительства или президента - просто взять политическую ответственность и сказать: берем такую ​​стратегию. И уже в соответствии со стратегией мы понимаем мы закрываем транспорт или не закрываем? Если закрываем транспорт, то для чего? Вы же понимаете, что если все работают, а транспорт закрыт, а работать надо, то как добираться на работу? У нас же нет такого, что все предприятия прекратили свою работу… То есть за каждым действием должно быть свое следствие. И, безусловно, закрытие метро без подсчета последствий, которые привели к тому, что стоят люди, толпы в маршрутках, приведет, как минимум, к краткосрочной проблеме или определенному коллапсу. Будет ли он постоянный? Надеюсь, что местные власти в каждом городе и правительство сделают свои выводы. Я думаю, что в Киеве самая сложная ситуация: все-таки здесь очень много людей и очень много людей ездят в метро. Я думаю, что в других городах, даже миллионниках - уже проще", - заявил нардеп.

Читайте полное интервью: Святослав Вакарчук: "Я спілкуюсь із президентом. Тема Донбасу і Криму займає 80% наших розмов"