Враг 7 раз нарушил перемирие на Донбассе 24 марта, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено четыре обстрела, а именно:
вблизи Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета;
в районе населенного пункта Березово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Марьинкой - со станкового противотанкового гранатомета;
вблизи Павлополя - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм - 4 мины;
рядом с Крымским - с 82-мм минометов - 10 мин и вооружения БМП-1;
вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм - 11 мин и станкового противотанкового гранатомета.
Сегодня, 24 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ".