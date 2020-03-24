По "делам Майдана" сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что 18 февраля 2014 г. правоохранитель незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан.
Теперь он подозревается в:
- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);
- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).
Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Сейчас он работает старшим следователем Главного управления Нацполиции в Киевской области.