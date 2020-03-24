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24.03.20 18:45

По "делам Майдана" сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР 24 марта сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

майдан,гбр

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 г.  правоохранитель незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан.

Теперь он подозревается в:

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Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Сейчас он работает старшим следователем Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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